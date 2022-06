Due agrigentini al Taormina Film Fest

Agrigentini di talento e affermati nel panorama artistico locale e nazionale: è ufficiale la partecipazione al Taormina film fest 2022 della cantautrice Claudia Rizzo e del chitarrista e arrangiatore Tom Sinatra, in occasione della 68esima edizione del prestigioso festival del cinema, per la serata del primo luglio. Claudia Rizzo e Tom Sinatra si esibiranno al Teatro Antico con brani tratti dall’album “Radici di un mare aperto”, che evocano le atmosfere di una Sicilia al contempo moderna e ancestrale tra tradizione e innovazione. I biglietti per assistere alla serata sono acquistabili nel sito ufficiale del Taormina film fest entro il 26 giugno, data di inizio del festival.

