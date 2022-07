Due giornate da vivere all'ombra delle pesca di Bivona

Due giornate da vivere con l'odore della pesca di Bivona, la migliore in assoluto, ma anche con degustazioni ai km zero, il tour del Parco Artistico della Pace. Erika Gratino, da anni impegnata a far conoscere le bellezze e le prelibatezze dei monti Sicani, ha organizzato per le domeniche 24 e 31 luglio questa fantastica esperienza che prevede per i partecipanti la raccolta tra i pescheti e la degustazione del buon cibo, con prodotti tutti locali nonché la visita ad una azienda agricola con tanto di raccolta della Pesca Bivona Igp.

