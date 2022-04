Due giorni di convegno per il rilancio dei piccoli borghi agrigentini a cura dell'Aics

Il 23 e 24 aprile prossimi, nei locali dello splendido Palazzo Bellacera, con il patrocinio della Regione Sicilia e del comune di Comitini, il comitato provinciale Aics di Agrigento, diretto da Giuseppe Petix, ha programmato un importante incontro convegnistico per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio agrigentino in generale. A Comitini, in particolore, l'Aics ha individuato dei percorsi religiosi, archeologici, letterari e storici. Un immane patrimonio a volte sconosciuto anche dai residenti. I lavori saranno moderati dal giornalista Gaetano Ravanà. Nel corso della due giorni è prevista anche la partecipazione di diversi produttori agrigentini, una vetrina importante per fare conoscere i loro prodotti. Atteso il saluto dell'assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto. Interverranno anche diversi sindaci delle province di Agrigento e Caltanissetta e ci sarà la partecipazione anche della Cim, confederazione italiani nel mondo di cui l'Aics è entrata a far parte.

