Due giovanissime tunisine nei guai per due furti al Centro commerciale

Ad Agrigento, lo scorso sabato 22 gennaio, due donne immigrate dalla Tunisia, di 22 e 18 anni, sono state arrestate dalla Polizia per furto di capi d’abbigliamento in un negozio del centro commerciale “Città dei Templi”. Loro sono state sorprese intente a dileguarsi con la refurtiva. Ebbene adesso sono state denunciate dal titolare di un altro negozio dello stesso centro commerciale che nello stesso giorno ha subito un furto. Le due africane risponderanno di furto aggravato in concorso.

