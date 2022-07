Due licatesi stipulano assicurazioni online ma erano false: 3 denunciati

Tre persone, due quarantenni campani e un immigrato, sono state denunciate, alla Procura di Agrigento, dalla polizia, per truffa aggravata commessa tramite internet. Un giovane di Licata (Ag) è stato trovato, durante un controllo stradale, senza assicurazione, nonostante il ragazzo avesse stipulato un contratto online che è risultato essere falso. Attraverso il numero della carta prepagata sulla quale il giovane ha effettuato il bonifico, i poliziotti sono riusciti a risalire al presunto truffatore. Un altro licatese ha invece richiesto un preventivo per la copertura assicurativa del proprio veicolo sempre online ed ha effettuato il pagamento con bonifico bancario. In questo caso però il certificato assicurativo non è mai giunto a destinazione. La polizia, grazie ad una rapida indagine, è riuscita ad individuare il napoletano che ha truffato l’automobilista e il suo complice: un immigrato residente sempre in Campania. (ANSA).



