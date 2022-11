Lutto nel mondo dell'arte: è morto il pittore Franco Fasulo

E’ morto all’età di 59 anni, dopo una malattia, il pittore agrigentino Franco Fasulo che da anni viveva a Sartirana Lomellina nel Pavese ma che non aveva mai perso i suoi legami con la sua città d’origine e con la Sicilia.

Una carriera artistica di successo quella di Fasulo, iniziata come disegnatore tecnico per istituzioni pubbliche e private in ambito archeologico e che già nel 1994 aveva esposto le opere al Salone internazionale dell'alimentazione di Parigi.

Tra le sue mostre di maggior successo, la personale “Il Blu e e la Ruggine”, portata anche al Palazzo della Permanente di Milano. La sua opera “Esistenza Nomade” venne selezionata nell’ambito del concorso nazionale “Premio Arte Mondadori”, classificandosi seconda. Molte sue opere sono state acquistate da collezionisti privati e istituzionali.

«La mia pittura – aveva spiegato l'artista – vuole essere contemplazione del Tempo. Lo stesso atto del dipingere è riappropriarsi del Tempo, rallentandolo, riportandolo alla condizione primigenia, inizialmente priva di velocità. La pittura è una zona franca dove le lancette subiscono una sostanziale alterazione».

«Come si diventa artisti e in particolare pittori - aveva detto in una intervista su La Sicilia -? Certo, serve il talento. Ma non solo. C’è sempre un motivo scatenante, la ragione per la quale nella mente scatta la molla: per un fatto luttuoso – racconta Fasulo -. Mio padre Luigi era un bravo pittore anche se dilettante. Ma è morto a 51 anni quando io avevo 15 anni. Diciamo che la pittura, i pennelli, le tele, i colori sono stati un modo per non recidere mai il legame con mio padre».

Di recente aveva esposto anche a Roma in una mostra dal titolo "Nuovi Orizzonti".

«Con la sua morte Agrigento perde prematuramente un grande artista, un maestro affermato anche sul territorio nazionale – è il messaggio che gli ha dedicato il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè–Franco era una grande persona, colta e sensibile. Sono molto dispiaciuto. Porgo, anche a nome dell'amministrazione, sentite condoglianze alla famiglia».

