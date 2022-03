E' nata la "Costa del mito"

Questa mattina presso la sede del Parco archeologico di Agrigento, alla presenza del Capo di Gabinetto vicario dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Calogero Pisano, ed in collegamento streaming con i direttori dei Parchi Archeologici di Gela, Agrigento e Selinunte, nonché dei Sindaci dei Comuni coinvolti, i vertici della DMO Valle dei Templi hanno presentato la "Costa del Mito", progetto di marketing e promozione turistica territoriale.

La Costa del Mito sarà presentata anche alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 aprile prossimi, lo anticipa il Capo di Gabinetto vicario, Calogero Pisano: “Siamo di fronte ad una forma innovativa di promozione turistica di macroarea, che ha come obiettivi quello di veicolare nel mondo intero le bellezze storiche, paesaggistiche e culturali di un territorio vasto e meraviglioso che coinvolge ben tre province e quello di porre l'area in argomento al centro dei flussi turistici internazionali.

Importante sarà la vetrina della BIT di Milano, dove saremo protagonisti con uno stand.

Quella di oggi, lasciatemelo dire, è una grande vittoria, soprattutto per la governance della DMO Valle dei Templi che, spinta e sostenuta dalla Regione, ha cambiato rotta e che può pensare in grande”.

