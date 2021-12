Ecco “I colori del nero”, il taccuino visivo di Alessandro Tedesco

Sarà presentata giovedì 30 dicembre, alle ore 18 presso l’auditorium della scuola media Garibaldi di Realmonte la mostra “I colori del nero” di Alessandro Tedesco. Trenta foto il cui nucleo centrale risiede nella descrizione relativa a momenti di vita catturati nei suoi viaggi in Nord Africa e Medio Oriente dal 2013 al 2021 e agli ospiti dei centri di accoglienza che l’associazione culturale Acuarinto gestisce nel territorio agrigentino.

Le fotografie che l’autore scatta sono una sorta di taccuino visivo, dove annota le cose che lo incuriosiscono e che vuole rimangano impresse nella memoria. “Sguardi in camera, bambini che elemosinano, i colori sgargianti dei mercati, la vita che scorre in paesi spesso ignorati nella loro vita quotidiana. Con queste foto ho voluto raccontare nel loro posto di origine chi generalmente vediamo come massa indistinta sui barconi, in apparenza senza identità e dignità.

Una mostra che è un riassunto dei miei viaggi, una perenne ricerca, una caccia continua a una storia, a personaggi” spiega Tedesco. Dopo i saluti istituzionali, l’autore converserà con Luciano Carrubba, docente di filosofia, ed a seguire l’evento si concluderà con l’esibizione del gruppo folkloristico “Città di Agrigento”. “Ringrazio fin da ora l’autore per avermi coinvolto nel moderare la mostra fotografica e un ringraziamento la sindaca Sabrina Lattuca, al consigliere comunale Pasquale Valenti ed un ringraziamento particolare alla vice sindaca Melissa Arcuri per aver curato ogni aspetto dell’iniziativa, sottolinea Carrubba. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di natale del Comune di Realmonte, in collaborazione con l’associazione culturale Acuarinto.

Tutti gli aspetti della vita e della passione di Alessandro Tedesco sono molto ben riassunti nell’originale mostra visitabile dal 3 al 10 gennaio nella sala consiliare del Comune di Realmonte, nei seguenti orari e giorni prestabiliti: 3-4-5-7 e 10 gennaio dalle 10:00 alle 13:00, inoltre, giorno 5 sarà possibile visitarla dalle ore16:00 alle 18:00.

