Elezioni Collegio Geometri e Geometri laureati dell'agrigentino: Silvio Santangelo rieletto presidente. Tra i consiglieri anche il palmese Nazareno Di Caro

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Agrigento, nella quale è stato riconfermato il Geometra Silvio Santangelo di Sciacca nel ruolo di Presidente.

Angelo Todaro di Favara sarà il Vicepresidente, Giuseppe Giordano di Canicatti il Segretario e Salvatore Graceffo di Calamonaci il Tesoriere.

Nel corso della due giorni sono stati eletti anche i Consiglieri Calogero Bilello di Santa Margherita di Belice, Nazareno Di Caro di Palma di Montechiaro, Melchiorre Triassi di Agrigento, che resteranno in carica fino al 2026.

Il Presidente Silvio Santangelo nel suo discorso ha voluto ringraziare i consiglieri uscenti, Angelo Iacona di Licata, Nazareno Reina di Cammarata, Giuseppe Sambito di Palma di Montechiaro e Paolo Quartararo di Menfi, nonchè tutti gli iscritti che hanno rinnovato la fiducia in lui e al suo Consiglio direttivo.

