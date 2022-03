Escalation criminale infinita: rubata anche un'auto d'epoca

Rubata una Fiat Cinquecento, considerata auto d’epoca, che era stata lasciata posteggiata in via Dell’Industria, a Canicattì. A denunciare il furto della vettura è stato un trentunenne canicattinese. La macchina era ferma da circa due anni. I carabinieri, dopo avere raccolto la denuncia, hanno subito avviato le indagini. Appare scontato che i militari dell’Arma possano già aver verificato l’eventuale nella zona di via Dell’Industria e dintorni, la presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici e privati.

