Esercenti incivili in via Atenea: multati

"La gente non ha ancora capito, e sono ormai trascorsi più di 4 anni dall’inizio della raccolta differenziata, che non si deve ASSOLUTAMENTE conferire la spazzatura fuori dagli orari stabiliti".

Pubblicità

Lo dichiara il sindaco di Agrigento, Franco Micciche'.

Questa mattina nell’ambito dei rituali controlli operati dalla Polizia Locale, sono stati trovati diversi sacchi di spazzatura in via Atenea, contenenti anche rifiuti speciali. Assurdo!

"Sono molto amareggiato, non riesco a comprendere questo comportamento incivile - conclude il primo cittadino - E’ stato facile individuare i responsabili, gli agenti intervenuti hanno già redatto il verbale. Tolleranza zero".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA