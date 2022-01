Famiglia in difficoltà economica ed in quarantena per il Covid, arrivano gli angeli poliziotto

Famiglia agrigentina in difficoltà, in isolamento per il Covid, chiede aiuto alla polizia che prontamente interviene. Ancora un’altra telefonata di richiesta di aiuto al numero unico per le emergenze 112, e anche stavolta non è una chiamata comune: un’intera famiglia, per altro in grande difficoltà economica, ha contratto il Covid19 ed è in isolamento;tra i componenti una bimba di appena 12 mesi che necessita del latte. “I nostri ragazzi – fanno sapere dalla Questura di Agrigento – non si sono risparmiati e oltre al latte hanno portato anche una piccola scorta di pannolini. Non ci stancheremo mai di esserci sempre”.

