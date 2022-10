Favara, sorprende i ladri dentro casa, viene colto da malore e muore

A Favara è accaduto che due ladri, durante il giorno, approfittando dell’assenza del proprietario, sono entrati furtivamente dentro un’abitazione in via Saba. Il proprietario, un pensionato di 66 anni, è però rientrato in modo imprevisto dai furfanti. Lui, il 50enne, accortosi dei malviventi intenti a rovistare dappertutto, è stato colto da un malore improvviso. I due banditi sono fuggiti a mani vuote. Un’ambulanza del 118 ha soccorso il malcapitato in ospedale ad Agrigento, al “San Giovanni di Dio”. Lui, Domenico Marchica, è morto dopo il ricovero a causa di un arresto cardio – circolatorio. I Carabinieri sono impegnati nelle indagini alla ricerca dei due criminali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA