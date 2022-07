A Favara, in via dello Sport, per cause in corso di accertamento, hanno subito un incendio due mezzi in disuso, un’automobile Lancia Musa e un furgone Ford Transit. E poi un camion Iveco, di proprietà di un’impresa edile, con sede ad Agrigento. Sul posto sono intervenuti, poco dopo la mezzanotte, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Indagini in corso ad opera dei Carabinieri. La zona è coperta dalla video-sorveglianza.

