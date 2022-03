Festa della donna, incontro riflessione di Fdi sulla guerra in Ucraina

Domani, martedì 8 marzo, contestualmente alla Festa della Donna, la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia ad Agrigento, Daniela Catalano, invita la cittadinanza a partecipare ad un incontro di riflessione su quanto accade in Ucraina, domani pomeriggio, ad Agrigento, al Villaggio Mosè, nella sede di Fratelli d’Italia, al Viale Leonardo Sciascia 82, alle ore 17. La stessa Daniela Catalano afferma: “Siamo in contatto con la Croce Rossa, la Caritas, la Curia, City for Kids ed altre organizzazioni impegnate in prima linea nel soccorso dei più fragili per essere aggiornati su come concretamente potere essere d’aiuto visto che, le numerose e lodevoli raccolte di farmaci e/o viveri vanno razionalizzate e programmate in relazione alla capacità di raggiungere efficacemente i destinatari e all’evoluzione delle necessità. Nelle more, non possiamo non onorare la ricorrenza dell’8 marzo stringendoci tra donne per le donne, con lo sguardo alle sorelle Ucraine. Ringrazio il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, per avere subito sposato l’iniziativa”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA