Finanziamento di 800mila euro al comune di Cammarata per l'istallazione di 5 compostiere di comunità

Il comune di Cammarata è ancora una volta tra i finanziati per un importo di euro 800mila euro. Obiettivo del finanziamento è quello di installare cinque macchine per il compostaggio di comunità, che ci consentiranno di abbassare la spesa per il conferimento della frazione umida in discarica e conseguentemente la TARI.

"Inoltre - dice il sindaco Giuseppe Mangiapane - dal rifiuto si ricaverà la produzione di compost che potrà essere utilizzato dai cittadini. Un altro importante risultato raggiunto grazie al costante lavoro dell'amministrazione che rappresento insieme ai dipendenti del Comune che ringrazio per l'ottimo lavoro che svolgono quotidianamente. Un'altra buona notizia che a regime ci consentirà di far abbassare la TARI in considerazione che l'aumento dei costi di conferimento in discarica dell'umido hanno negli ultimi anni neutralizzato i risparmi prodotti dalla raccolta differenziata".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA