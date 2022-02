Finanziato dalla Regione il progetto di ammodernamento di diverse strade cittadine

"Non ci sarà più asfalto per le vie cittadine". Il sindaco di Comitini, Nino Contino, ha annunciato il raggiungimento dell'ennesimo grande risultato frutto di un intenso e certosino operato lungo oltre 2 anni.

Infatti, è di oggi la notizia che la Regione Sicilia ha finanziato al piccolo comune dell'agrigentino, nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana, circa 1 milione di euro.

"Per il momento - continua Contino - le vie interessate ad un primo intervento di riqualificazione sono Via Vittorio Emanuele e via Principe di Napoli. E prevista l'eliminazione del manto di asfalto e la pavimentazione delle strade e dei marciapiedi. Mi complimento con il dott. Totò Parello e l'ing. Giovanni Gentiluomo per il loro pregevole apporto e, con la mia Giunta municipale per il certosino lavoro politico. Un intenso lavoro sinergico ha fatto si che il progetto allestito dal nostro comune rientrasse trai 30 finanziati in tutta la Sicilia. Adesso attendiamo notizie anche per piazza Sulfurea. Devo dire che questo 2022 inizia nel migliore dei modi, finalmente, a Comitini cominciano ad arrivare importanti finanziamenti".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA