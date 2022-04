Fontanelle ricorda Loredana Guida, insegnante-giornalista, scomparsa prematuramente

Il prossimo 25 Aprile alle ore 16.30 si terrà presso il “Parco del Sorriso”, in via Alessio di Giovanni, un evento in ricordo di Loredana Guida, insegnante di Fontanelle scomparsa prematuramente nel 2020.

Un momento dedicato alla solidarietà, all’amore e all’inclusione sociale, proprio nel giorno in cui Loredana festeggiava il suo compleanno, nato dal desiderio della famiglia Guida di continuare a fare del bene in sua memoria, per non dimenticare proprio quello stile di vita che la caratterizzava con la sua voglia di donarsi al prossimo.

Loredana, infatti, amava particolarmente i bambini e per questo aveva scelto di essere un’insegnante, perché sapeva che il tempo e le risorse impiegate per loro sarebbero stati risorsa per il bene dell’umanità, e con questo evento la sua famiglia vuole lasciare un segno tangibile delle sue volontà, rendendo ancora più bello e funzionale uno spazio ludico all’interno del nostro quartiere con un gesto concreto e duraturo.

Il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” ha sposato con gioia questa proposta e, insieme alla famiglia Guida, invita quanti lo vorranno a compartecipare a questo momento che ha ottenuto il supporto dell’ARS e la presenza delle Autorità civili e religiose, per lanciare insieme un messaggio importante: “dalla sofferenza di ciascuno può nascere una speranza per altre persone, se solo sappiamo aprire il nostro dolore al Bene più grande”.

In occasione di questo importante evento sarà piantato un albero d’Ulivo nell’aiuola accanto al “Parco del Sorriso”, ulteriore iniziativa pensata dal “Lions e il Leo Club Agrigento Host”, per sostenere la causa e per mantenere vivo il ricordo di chi ha lasciato nel quartiere dei semi produttivi e pieni di vita.

La festa sarà arricchita dalla presenza dell’artista Sergio Criminisi che arricchirà il murale da lui realizzato tempo fa, e dell’associazione Motorlife specializzata nell'organizzare e creare dei momenti di integrazione, socializzazione e soprattutto momenti di gioia ai ragazzi affetti da disabilità.

L'animazione sarà curata dall'associazione Cartapesta e per l’occasione ci saranno anche dei Pony per la gioia di tutti i bambini.

