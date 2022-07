Fortitudo Agrigento, confermati Costi e Chiarastella

Protagonisti di un'annata storica, entrambi hanno meritato il palcoscenico della Serie A2 e pronti a dare spettacolo ancora una volta con la Fortitudo Agrigento. Il capitano Albano Chiarastella e l'ala Cosimo Costi confermati anche per la stagione 2022/2023. Per l'argentino sarà la decima stagione complessiva in biancoazzurro, segnata da una pausa biennale a Biella, il simbolo della Fortitudo Agrigento e capitano indiscusso, ha vissuto da protagonista il ritorno in Serie A2 nonostante la paura e l'infortunio al braccio che gli hanno impedito di giocare la finalissima. ha vissuto gli anni d'oro di Ciani e due anni vincenti con Catalani prima di riprendere quell'entusiasmo che si era creato con Cagnardi in panchina ed un roster diverso da quello attuale ma sempre con una certezza: Albano Chiarastella. Alla soglia dei 37 anni non perde grinta ed entusiasmo e, senza infortuni, rimane una forza incredibile per la difesa agrigentina.

Terza stagione per la giovane promessa Cosimo Costi, nelle due precedenti ha dimostrato di valere ampiamente la Serie A2 ed ha un grande potenziale, sempre presente nelle partite che contavano, sempre in prima linea nei punti importanti, le sue triple hanno fatto gioire molte volte il Palamoncada, un'ala alta 203 cm per 92kg di peso, andrà ad incidere nel roster che la società sta preparando per coach Cagnardi.

Saluta la Fortitudo invece l'argentino Santiago Bruno. La società lo ringrazia per il lavoro svolto, per i risultati ottenuti e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera.

