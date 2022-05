Fortitudo Agrigento, per i playoff un Ambrosin in più

La Fortitudo Moncada Agrigento ha annunciato un importante acquisto e gradito ritorno in maglia biancoazzurra: Lorenzo Ambrosin approda in casa Agrigento carico per la prossima cavalcata dei playoff.

Pubblicità

Ecco le prime parole di Lollo:0 “Agrigento per me è una seconda casa, sono super motivato e contento e ringrazio tutta la società per questa opportunità; spero di fare bene e dare il mio contributo, ma sopratutto spero di vedere un Palamoncada stracolmo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA