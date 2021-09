Fotografa il suo ex marito con la nuova fiamma: due donne vengono alle mani

A Villaseta, frazione di Agrigento, è accaduto che una donna, in fase di separazione dal marito, si è accorta in strada di suo marito insieme alla nuova compagna. Lei ha iniziato a scattare delle fotografie alla coppia, probabilmente per usarle a sostegno della causa di separazione. Le due donne si sono poi infuriate, e si sono scambiate prima complimenti verbali e poi anche fisici, tra spintoni, calci e schiaffi. L’uomo è intervenuto per calmare entrambe.

