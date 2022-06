Furto alla Lega Navale: magro il bottino

Ad Agrigento, in prossimità del mare, in contrada Maddalusa, ignoti hanno forzato un infisso, sono entrati dentro la sede della Lega Navale, e dopo avere rovistato dappertutto hanno rubato ciò che hanno trovato utile, ovvero un monitor per proiezioni. E’ stata sporta denuncia alla Polizia. Indagini sono in corso anche avvalendosi di eventuali video delle telecamere di sorveglianza nella zona. I danni alla struttura sono più ingenti del bottino.

