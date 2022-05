Furto d'appartamento a San Leone di proprietà di un medico

Ad Agrigento, a San Leone, ignoti malviventi hanno forzato una finestra, sono entrati dentro un’abitazione in una traversa lungo Viale delle Dune, e hanno rubato un televisore, alcuni oggetti in argento, e materiale vario di poco valore. La proprietaria, un medico di 57 anni, assente durante il periodo in cui è stato commesso il furto, ovvero tra il 4 e l’8 maggio, ha sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione del Villaggio Mosè. Indagini sono in corso.

