Furto d'appartamento ad Agrigento. Ingente il bottino

Approfittando della momentanea assenza del proprietario, dopo avere rotto una finestra, al primo piano di uno stabile, ignoti ladri si sono intrufolati all’interno di un’abitazione lungo il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè.

Hanno trovato e portato via una collezione di orologi, complessivamente 12, alcuni dei quali di note marche, e monili in oro, per un ammontare del danno, non ancora quantificato, ma sicuramente di diverse migliaia di euro. E’ successo domenica mattina.

La scoperta è stata fatta, naturalmente, al momento del rientro in casa del proprietario, un cinquantenne agrigentino. L’uomo ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, alla caserma dei carabinieri di Villaggio Mosè. I militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini.

