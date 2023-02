Due riberesi sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri alla Procura di Agrigento perché avrebbero rimosso i sigilli dai contatori posti per morosità. All’autorità giudiziaria risponderanno del reato di furto. I due sono stati sorpresi in flagranza in via Ciliberto e in via Monte Bianco. I tecnici della società di distribuzione hanno riscontrato la manomissione dei sigilli dai contatori.

