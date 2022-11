Gal Sicilia Centromeridionale: arrivano nove decreti di finanziamento

Importante boccata d’ossigeno per l’economia del territorio agrigentino. Infatti, sono stati notificati dal Gal Sicilia Centro Meridionale ai beneficiari, nove decreti di finanziamento nell’ambito degli interventi 6.4 C: “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”- ambito 2 “Turismo sostenibile” per un importo di spesa imponibile ammessa pari ad 503.620,23 euro ed un contributo concesso pari a 377.715,18 euro. Finanziati progetti per “Servizi strategici innovativi per il territorio” per un importo di 277.598,37 euro in favore di beneficiari privati nei comuni di Favara, Licata e Grotte, progetti di “Servizi per la ristorazione” per un importo di 57.523,79 euro a Licata, progetti per la realizzazione di “Bed and Breakfast” per un importo di 168.498,07 euro nei comuni di Licata e Naro. “L’operato del Gal Sicilia Centro Meridionale– dichiara il Presidente Maria Grazia Brandara-riveste un ruolo importante per lo sviluppo socioeconomico e del tessuto produttivo dei 13 comuni agrigentini che ne fanno parte. In un periodo estremamente complesso- aggiunge- come quello che stiamo vivendo con una crisi economica senza precedenti che sempre più spesso si traduce in immobilismo e scoramento i decreti di finanziamento dimostrano come le aziende ancora oggi ci credono ed hanno voglia di investire nel nostro territorio. Un ringraziamento- conclude il Presidente - va a tutti coloro che hanno presentato un progetto rispondendo al bando del Gal Sicilia Centro Meridionale”. “Dopo la consegna dei decreti- aggiunge l’amministratore delegato Rosario Marchese Ragona- possiamo senza dubbio sostenere di avere fatto la nostra parte come Gal per una seppur piccola crescita economica della provincia di Agrigento. Proprio questa è la mission dei Gruppi di Azione Locale: favorire in ogni modo il progresso economico dei territori, aiutando concretamente chi decide di fare impresa. Ed oggi- conclude Rosario Marchese Ragona- con una crisi economica che non lascia spazio ad altre interpretazioni l’auspicio è quello che i beneficiari possano portare a compimento i loro progetti ed avviarli nel territorio”

