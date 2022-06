Già al lavoro per il Pnrr il riconfermatissimo sindaco, Stefano Castellino

"Emozionato, orgoglioso, entusiasta, motivato, sento il dovere di scrivere ai mie concittadini per dire loro grazie! Come detto spesso nelle mie interviste non e' stata una campagna elettorale, è stata una vera e propria festa. Girare per la Città, ricevere utenti a Palazzo Scolopi, incontrare le persone mi ha riempito il cuore di gioia e mi ha dimostrato quanto questa città abbia voglia di esistere".

Testo e musica del riconfermatissimo sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino.

"Ringrazio le 9400 persone che mi hanno sostenuto - dice Castellino - ringrazio tutti i dipendenti comunali che hanno dato operatività alle idee della mia Amministrazione consentendole di raggiungere notevoli traguardi. Ringrazio l'intera squadra che mi ha affiancato in questi cinque anni, tutti i miei assessori, i miei collaboratori ed il Consiglio Comunale uscente. Le mie congratulazioni ai 14 consiglieri comunali di maggioranza eletti Domenico Scicolone , Salvatore Castronovo, Letizia Pace , Saro Falco, Giuseppe D'Orsi , Angela Incardona , Giovanni Scopelliti Gaetano Vitello , Alessandra Falsone, Salvatore Montalto, Angelo Incardona , Tiziana Salamone , Giuseppe Petrucci, Salvatore Acri ai quali auguro un proficuo lavoro confidando nelle loro capacità umane e politiche, ed a tutti i candidati delle sei liste a mio sostegno per lo spirito di collaborazione per l'entusiasmo e la fiducia. Ringrazio altresì di cuore i consiglieri uscenti che non si sono candidati in questo turno o che non sono riusciti a risultare eletti, molti per pochissimi voti di preferenza, Desyrèe Vitello , Giuseppina Tuzzolino , Massimo Amato, Miriam Barba, Giuseppe Piritore, Lucia Vitanza , Matteo Meli poiché sono stati eccellenti alleati nei primi cinque anni e continueranno a fare parte di questa Amministrazione e a servire questa Città. Mi sembra giusto complimentarmi anche con gli avversari, Salvatore Manganello e @Giuseppe Morgana per aver condotto una campagna elettorale rispettosa e civile pur nel rispetto delle diverse visioni e posizioni, con Ugo Farulla eletto in consiglio comunale con il partito PD e Calogero Castronovo eletto in consiglio comunale con la lista Azione Civica, certo che rappresenteranno una minoranza presente e costruttiva per la nostra città. Palma di Montechiaro è riuscita ad affermarsi nella storia come non mai: Una riconferma alla carica di Sindaco con 9400 voti tributati al primo turno. Sono tornato nel mio ufficio già ieri mattina, dove ho proceduto ad integrare un altro progetto presentato nell'ambito del PNRR. Il risultato ottenuto mi ha trasmesso una grinta e una responsabilità ancora maggiore, affinchè i prossimi anni insieme a voi siano strapieni di lavoro, lavoro e ancora lavoro, di risultati ancora più grandi e di progettualità per l'avvenire".

