Giavellotto, l'agrigentina Giusi Parolino conquista la medaglia d'argento ai Campionati nazionali

Podio tricolore per l'atleta della ASD Milone Siracusa, l'agrigentina Giusi Parolino che conquista la medaglia d'Argento nel lancio del giavellotto

con un punteggio di 99 punti su 100. Modena ha ospitato la finale nazionale dei 32esimi Campionati italiani di società su pista 2022 over 35, vinti al maschile dalla Atl. Virtus Castenedolo con12760 punti, e al femminile dalla Roma ASD Liberatletica con 12735 punti.

Quattro le società siciliane impegnate nelle due giornate: per le donne ASD Milone Siracusa e Nissolino Sal Catania, Puntese S.G La Punta e Running Modica per gli uomini.

Delle quattro squadre siciliane presenti si è distinta la squadra femminile ASD Milone Siracusa di Maurizio Roccasalva, che con 11480 punti si è classifica al tredicesimo posto, penultima la Nissolino Sal Catania che con 10585 punti si posizionata al ventitreesimo posto.

In campo maschile ottima rimonta della Puntese S.G La Punta che si classifica al diciottesimo posto con 11070 punti, mentre con 10555 punti retrocede al ventitreesimo posto la Running Modica (a causa di atleti infortunati) società che nella fase regionale aveva disputato una prestigiosa qualificazione.

"Se sono riuscita a ritornare in pedana dopo l'incidente (che mi ha costretta a fermarmi per quasi 2 mesi) - dice Giusi Parolino - è merito soprattutto del mio allenatore; sono molto fiera delle mie compagne di squadra, alle gare CDS il risultato più grande è dato dai punti che abbiamo ottenuto in questa finale. Unite e con forza siamo riuscite a portare la Milone Siracusa ai vertici della graduatoria Nazionale. Desidero ringraziare - continua Giusi Parolino - il mio Presidente Maurizio Roccasalva che ha creduto in noi, i tecnici Luisa Madella e Emanuele Gallo, ma soprattutto i miei complimenti vanno ad ognuna delle mie bravissime compagne di squadra per i loro risultati, congratulazioni alla grandissima Carmela Miceli (medaglia d'argento salto in alto),a Luisa Celesia, Elena Terracciano, Irene Penzin, Giusi Malerba, Maria Teresa Stievano, Valentina Visalli, Antonella Esposito, Ylaria Fichera, Graziella Costa, Francesca Cicciarella e Luisa Gionfriddo.

