Giornata ambientale di Mariterra: ripulita la spiaggia di Punta Grande

Mattinata super produttiva ma davvero emozionante, quella di ieri, domenica 27 febbraio, per un cleanup simbolico e necessario sulla spiaggia di Punta Grande a Realmonte causa rifiuti, ingombranti e tantissima voglia di amare.

"Era dovuto quest'atto di amore - si legge in una nota stampa - ma c'è ancora bisogno di prendersi "cura di questo mondo". Grazie ai tanti laboriosi giovani accorsi, ai residenti e alcuni turisti che si sono uniti per fare ognuno la propria piccola parte per l'ambiente e cogliere l'occasione per gridare un messaggio di pace. Grazie a chi ha organizzato e ci ha invitato, Gabriele Vetro e Calogero Spatalisano. Grazie al Comune e alla ditta di smaltimento per la collaborazione".

