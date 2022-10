Giornata dell'alimentazione all'Ic Montalcini di Agrigento

L'Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, diretto dal dirigente Luigi Costanza, da sempre è attento alle problematiche delle future generazioni ed ha celebrato la Giornata dell'alimentazione. In questa ricorrenza si ricorda l'anniversario della data di fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), istituita a Québec il 16 ottobre 1945.

"La nostra scuola - ha detto Luigi Costanza - ha voluto dedicare l'intera settimana alla sensibilizzazione delle nostre alunne e dei nostri alunni al rispetto della risorsa alimentare e alla promozione di comportamenti alimentari virtuosi. Per l'intera settimana le alunne e agli alunni hanno consumato prodotti sani e genuini, per concludere con un momento di convivialità... perché il cibo è anche condivisione".

