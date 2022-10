Giuseppe D'Orsi: "Il successo della Nuova Dc in provincia di Agrigento ha un solo nome: Totò Cuffaro"

"Il sogno di ricostruire la Democrazia cristiana è diventato realtà. Personalmente non avevo dubbi visto che colui che ha voluto tutto ciò è uno stratega della politica: Totò Cuffaro". A parlare è il dirigente provinciale di Agrigento della Nuova Dc, Giuseppe D'Orsi. "Siamo stati i veri vincitori di questa ultima tornata elettorale in Sicilia - dice D'Orsi - Avere eletto cinque deputati al primo tentativo è un risultato che ci inorgoglisce. Il nostro partito è in crescita esponenziale, solo negli ultimi giorni abbiamo raccolto una decina di adesioni tra consiglieri comunali e assessori dell'agrigentino. Devo ringraziare per tutto ciò i vari collaboratori che hanno lavorato sodo in questi ultimi mesi, si sono spesi per il partito dimostrando grande volontà e preparazione. Un grazie particolare, oltre al Presidente Totò Cuffaro voglio rivolgere a Giuseppe Criscimanna coordinatore cittadino di Palma di Montechiaro dove ha lavorato bene anche la responsabile delle donne palmesi, Giorgia Tripoli ed ancora Selene Vinciguerra che si occupa dei giovani palmesi. Abbiamo raccolto una valanga di voti nell'agrigentino tanto da avere eletto Carmelo Pace, persona seria e grande conoscitore della politica il quale si è fin da subito messo a disposizione per migliorare la qualità socio economica della provincia. Sono certo - conclude D'Orsi - che Carmelo Pace otterrà degli ottimi risultati non solo per Palma di Montechiaro ma per tutti i 43 comuni dell'agrigentino che necessitano di risposte immediate".

