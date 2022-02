Giusi Parolino si aggiudica medaglia d'oro e dodicesimo titolo di campionessa Italiana

Ennesima rassegna tricolore per la città di Ancona, che in questo ricco fine settimana ha ospitato da giovedì 10 a domenica 13 febbraio scorsi i Campionati italiani indoor over 35.

La Kermesse giunta alla trentottesima edizione,si è svolta presso il Palaindoor del capoluogo marchigiano.

Dopo 4 anni, contemporaneamente alle gare indoor, si è svolta nell’adiacente campo Italico Conti, la sedicesima edizione dei Campionati italiani lanci lunghi invernali .

Per la sicurezza di tutti e per rispetto alle misure anticovid, le competizioni sono state suddivise in quattro giornate, con diretta streaming su www.atletica.tv. Sono stai 982 i partecipanti e 1906 atleti-gara, in rappresentanza di 310 società.

Vince la gara del lancio del giavellotto femminile Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa che, in una difficile gara, conquista la medaglia d'oro e il suo dodicesimo Titolo di campionessa Italiana.

Ottimi risultati anche per i compagni di squadra, Giusi Malerba che vince la gara di salto in lungo e stabilisce il nuovo record siciliano, la straordinaria Carmela Miceli che conquista la medaglia d'oro e stabilisce con m 1,26 il nuovo record Italiano F65 e Carmelo Impala' medaglia d'oro nel lancio del giavellotto.

Per la società Milone anche questa è stata una settimana importante e dai grandi risultati; infatti in pochi giorni porta a casa un grosso bottino di titoli e medaglie.

Di grande rilievo, Andrea Magnano che ai campionati indoor juniores conquista la medaglia d'argento nel salto in alto con m. 2,03, e Sahram Zouhier 5 ° nei 3000 m.

Nel Cross sia in campo Assoluto che con gli allievi, la stessa ASD Milone conquista la finale nazionale a squadre che si disputerà il 12 e 13 marzo a Trieste.

Da sottolineare inoltre che Giusi Parolino, durante la manifestazione di Ancona, riceve dalla presidente Paola Rosati, la prestigiosa targa d'Argento dell'U.N.V.S. Sez.A.Calvesi , relativa al titolo di campionessa Italiana nel lancio del giavellotto per l'anno 2021

"Sono contenta di aver portato a casa la targa d'Argento, la Medaglia d'oro e il mio dodicesimo titolo di Campionessa italiana; in merito alla competizione è stata una gara pessima sotto tutti i punti di vista - dichiara Giusi Parolino - gareggiare alle 9:00 del mattino con tanto freddo, in una pedana dura e scivolosa e con dei giudici che ingiustamente mi hanno dato 3 nulli di caduta, la considero un'esperienza da archiviare; per serietà preferisco non aggiungere altro e godermi soltanto la mia meritata vittoria.

Dedico questa Medaglia d'oro alla mia società ASD Milone e al presidente Maurizio Roccasalva e con soddisfazione e onore dedico il titolo di campionessa italiana al mio amato “presidente Giorgio Roccasalva” amico fraterno e persona dal grande cuore (che ci ha lasciati qualche anno fa), al caro Giorgio mi legherà per sempre un grande affetto e tanta riconoscenza soprattutto perché è grazie anche a lui se ancora oggi posso lanciare il mio giavellotto. Per motivi personali ho deciso di non prendere parte ai prossimi campionati Europei che si terranno a Braga, in Portogallo, dal 20 al 27 febbraio. Grazie sempre e per sempre al mio caro Emanuele Serafin".

