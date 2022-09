Gli "Amici del Venerdì" di Ravanusa ricambiano la visita ai brianzoli

La scorsa primavera sono stati ospitati a Ravanusa ed è stato un evento sportivo all'insegna della passione calcistica e dell'amicizia tra due associazioni distanti geograficamente ma vicini nello sport. L'otto ottobre si ricambia la visita in terra brianzola. Stiamo parlando del gruppo calcistico amatoriale di Ravanusa "Quelli del Venerdì" che sfideranno "Gli amici della Brianza".

"Il momento sta per arrivare - dice Giuseppe Zagarrio - lo abbiamo pianificato e lo stiamo attendendo. Gli "Amici della Brianza" ci aspettano e noi siamo pronti per questa trasferta calcistica che sicuramente renderà interessante l'avventura".

