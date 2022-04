Gli sfilano il portafogli mentre parla in un locale con gli amici

Qualcuno è riuscito a sfilargli il portafogli dal giubbotto senza che se ne accorgesse, nel corso di una serata trascorsa, con alcuni amici, in uno dei locali della movida di San Leone. La vittima, un ventitreenne agrigentino non ha potuto far altro che recarsi in Questura, dove ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per furto.

All’interno dell’accessorio c’erano soldi, la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta bancomat. I poliziotti hanno raccolto il racconto del ragazzo, ed hanno subito avviato le indagini. Gli agenti avrebbero già verificato l’eventuale presenza a presidio del locale, o nelle immediate vicinanze, di impianti di videosorveglianza.

Telecamere che potrebbero aver appunto ripreso qualcosa di utile per l’attività investigativa.

