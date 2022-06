Gran finale di anno scolastico con la musica e il ballo all'Ic Pirandello diretto da Anna Gangarossa

L'Istituto comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, diretto dall'eclettica dirigente, Anna Gangarossa, ha anche nella musica il suo punto di forza. Alla fine di questo anno scolastico, si è svolta l'esibizione dell'orchestra della scuola secondaria “Rizzo” e del coro della scuola primaria dei plessi “Pirandello” e “Marullo”. I docenti che hanno curato le attività, sia curriculari che progettuali, sono : Emanuele Crisafulli, Ignazio Cuffaro, Francesco DiBennardo e Francesco Nicolosi per la parte strumentale, mentre il coro è stato preparato da Emanuele Crisafulli, Francesco DiBennardo e Patrizia Ruoppolo.

In particolare, è stata eseguita la celeberrima “Hallelujah” del cantautore canadese Leonard Cohen. E' stata eseguita dal coro della scuola primaria con Voce solista : Giulia Spoto. Poi è stata la volta di PERFECT di Ed Sheeran le voci soliste sono state quelle di Aida Pizzati ed Adriano Bongiorno. Si è proseguito ancora con "Il cerchio della vita”, composto da Elton John e Tim Rice. La voce solista è stata quella di Sara Canicattì.

Spettacolo puro per la coreografia di ginnastica “palle e cerchi” in cui le alunne partecipanti al PON “sempre più sportivi” con la professoressa Di Vincenzo, hanno mostrato come la comunicazione può avvenire non solo verbalmente, ma anche attraverso il corpo che sa esprimere emozioni e sentimenti in un modo altrettanto forte e intenso.

Infine, esibizione di ballo di Melita Giardino della 3 B che, insieme al suo compagno di ballo Claudio Usenato, ha vinto la medaglia di bronzo nel campionato italiano FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva.

