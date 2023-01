Grande successo per il torneo Champions Cup organizzato dall'Athena Agrigento

Chiusura con il botto per il torneo di calcio giovanile Champions Cup organizzato dalla Scuola calcio Elite Asd Athena e autorizzato dalla Figc e con il patrocinio dei comuni di Agrigento e Campofranco. Per la categoria giovanissimi 2009 ha prevalso ai calci di rigore per 3 a 1 l'Athena di mister Sossio Aruta contro l'Alcamo Academy di Ciaramella. Le due compagini, in semifinale, hanno battuto rispettivamente la Virtus Favara di Gerlando Contino per due a zero con reti di Matteo Salamone e Manuel Farruggia, mentre i secondi hanno avuto la meglio sul Favara Academy di Tonino Cusumano, 2 a 1. Due belle semifinali a cui ha seguito l'avvincente e tiratissima finale che ha visto prevalere gli agrigentini che ai rigori hanno avuto la meglio grazie alle reti di Manuel Farruggia, Gaetano Palermo e Calogero Motisi e alla parata decisiva di Sebastiano Gennaro.

Miglior giocatore del torneo è stato Calogero Virone della Virtus Favara e miglior portiere Sebastiano Gennaro dell'Athena, ma tanti altri ragazzi si sono messi in mostra.

Buona anche la presenza al torneo dell'Akragas, del Raffadali 2022, Ponte di Ferro e Santa Sofia Licata.

Per la categoria esordienti misti, 2010 e 2011, ha prevalso il Cl calcio di Salvatore Cataldi sull'Athena di Gero Falci per 2 a 1. Anche qui una finale molto combattuta. Per la Cl doppietta di Umberto Falzone, mentre per l'Athena gol di Alaimo. In questa categoria è stato premiato Luca Sciacca dell'Athena quale miglior giocatore del torneo ed anche dell'Athena è il miglior portiere.

Buona anche la partecipazione della Santa Sofia Licata di Tonino Pinto che ha perso in semifinale contro il forte Cl calcio. Presenti inoltre il Real Gela, Lercara e Gattopardo.

Dopo l'ottima riuscita della manifestazione si sta programmando la seconda edizione che è prevista dal 29 aprile al Primo maggio dove saranno presenti i giovanissimi 2008, i giovanissimi 2009 e gli esordienti 2010 e 2011 e i pulcini 2012 e 2013.

