Grotte, altro furto d'appartamento

gnoti ladri hanno scassinato la porta d’ingresso, e si sono intrufolati in un’abitazione, e approfittando del fatto che i proprietari erano fuori casa per festeggiare il Capodanno, hanno trovato e portati via monili in oro, soldi e un telefono cellulare. Il furto è stato compiuto nel centro storico di Grotte.

A fare l’amara scoperta, al momento del rientro a casa, sono stati gli stessi proprietari che hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina. Sono state avviate le indagini per provare ad identificare i malviventi.

