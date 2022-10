Grotte, lei denuncia lui e lui denuncia lei

Carabinieri della stazione di Grotte hanno raccolto la denuncia di una donna di 42 anni contro il compagno, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Lui dallo scorso febbraio l’avrebbe più volte picchiata, e da ultimo ha schiaffeggiato la figlia della donna, una ragazza di 19 anni. Lui, un operaio di 37 anni, si è altrettanto recato dai Carabinieri e ha denunciato la compagna e la figlia per lesioni personali e minacce. I Carabinieri sono impegnati a risolvere il rebus. Nelle loro mani vi è il referto medico mostrato dalla ragazza che ha subito un trauma facciale. Lui invece ne ha mostrato un altro per escoriazioni guaribili in 10 giorni.

