Guardia costiera: ecco i risultati dei controlli nel mare agrigentino

Il Comando delle Guardie Costiere di Sicilia ha diffuso il consuntivo delle attività svolte dal 15 aprile al 15 luglio scorso. Sequestrati diversi attrezzi illegali e reti da posta derivanti irregolari per oltre 40 chilometri. E contestualmente sono stati liberati due esemplari di manta, una delle quali stimata in 500 chili di peso, e su cui vige il divieto di cattura. Ai trasgressori sono state applicate le previste sanzioni pecuniarie. 221 ispezioni e 1198 controlli effettuati. 136 illeciti amministrativi e 7 illeciti penali elevati, per un importo di sanzioni pari a 195mila e 115 euro. Più di 11 tonnellate di prodotto ittico sequestrato. 200 militari, 10 mezzi navali e un mezzo aereo della Guardia Costiera impiegati nell’operazione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA