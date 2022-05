Ha danneggiato a colpi di martello una cappella gentilizia: denunciato

A colpi di martello ha danneggiato pesantemente la cappella gentilizia, di un pensionato settantatreenne di Grotte. Dopo la denuncia dell’uomo, presentata la mattina del 24 aprile scorso, i carabinieri della Stazione cittadina, e i loro colleghi della Compagnia di Canicattì, in poco tempo, in seguito ad un’accurata attività investigativa, sono riusciti ad individuare il presunto responsabile.

Si tratta di un disoccupato sessantaduenne, pure lui di Grotte, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Cosa abbia spinto il sessantatreenne a compiere un simile raid vandalico non è stato accertato. Possibile uno sfregio, oppure una vendetta, per qualche faccenda personale irrisolta.

