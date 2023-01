Ha picchiato più volte le sorelle per soldi: denunciato canicattinese

Ha ripetutamente minacciato di morte e in più occasioni picchiato le sorelle, per ottenere denaro necessario per acquistare sostanze stupefacenti di cui fa uso. Una volta, nei confronti di una delle sorelle, per intimidirla, le avrebbe puntato un coltello, in un altra occasione addirittura le avrebbe mostrato una pistola. Un venticinquenne canicattinese è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per maltrattamenti in famiglia. A formalizzare querela, recandosi al Commissariato di polizia, è stata una delle sorelle del giovane.

I familiari del ragazzo hanno provato per anni a gestirlo. Negli ultimi tempi però la situazione è precipitata. Il venticinquenne avrebbe picchiato le sorelle, procurando loro anche delle lesioni, con il solo scopo di ottenere i soldi per acquistare la droga. Di recente, con lo scopo di ottenere delle sigarette e dei soldi, avrebbe anche mostrato una pistola con lo scopo di intimidire una delle due sorelle. In quella circostanza venne chiamata la polizia e a margine della perquisizione il canicattinese venne trovato in possesso di due coltelli che furono sequestrati.

