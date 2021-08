Ha salvato una anziana da morte certa, Le istituzioni dovrebbero omaggiarlo

Prende fuoco l'interno di un appartamento ubicato all'ultimo piano in via Gioenti ad Agrigento e, una donna anziana è stata tratta in salvo dal noto pastry chef Giovanni Mangione che avrebbe notato il fumo fuoruscire dall'appartamento e senza pensarci due volte è salito fino al nono piano. Una volta arrivato, malgrado il fumo si è penetrato all'interno, superando anche la porta che era infuocata ed ha cominciato a gridare richiamando l'attenzione di chi vi fosse all'interno. Tra tanta paura e tensione perché sentiva del vetro che scoppiava, girandosi ha visti una signora anziana che stava per svenire a causa proprio del fumo che aveva respirato.

"Ho agito d'istinto - dice il pastry chef Mangione - l'ho presa in braccio e correndo giù per le scale l'ho messa in salvo. Non sono di certo un eroe, credo che chiunque avrebbe agito ugualmente".

Intanto, viene il dubbio che chiunque si fosse spinto all'interno dell'abitazione, ma questo gesto merita di sicuro un encomio da parte delle istituzioni. D'altronde, Giovanni Mangione, conosciutissimo in città per i suoi lavori dolciari e non solo, ha messo a rischio la sua vita per salvarne un'altra.

