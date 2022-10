I genitori non riescono ad imbarcarsi e una bimba di 4 anni arriva sola a Lampedusa

Una bambina di 4 anni è arrivata da sola su un barcone carico di migranti a Lampedusa mentre i genitori sono rimasti bloccati sulla spiaggia tunisina da dove l'imbarcazione è partita. A raccontare l’ennesimo dramma delle traversate del Mediterraneo centrale è Majdi Karbai, eletto al parlamento tunisino nel 2019 e attualmente in Italia dove vive e lavora con l’associazione Save The Children. «Una bambina migrante tunisina di 4 anni è sbarcata da sola a Lampedusa - scrive su Twitter - i genitori, insieme alla sorella di sette anni sono rimasti sulle coste tunisine a causa del panico» durante i momenti della partenza, con l’imbarcazione degli scafisti «che ha spinto il barcone a partire». Il team di Save the Children a Lampedusa, spiega la portavoce Giovanni Di Benedetto, ha immediatamente garantito l’assistenza e il supporto alla bambina «accogliendo, ascoltando e rispondendo ai suoi bisogni e segnalando prontamente il caso alle autorità competenti».

La piccola, secondo quanto si apprende, è già stata trasferita dall’isola in una comunità protetta. «Riteniamo fondamentale la sua presa in carico immediata in modo che sia assicurata la sua protezione e la sua sicurezza - aggiunge Di Benedetto - e l’immediata attivazione delle misure necessarie per favorire il ricongiungimento con la sua famiglia".



