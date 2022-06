I Pink Floyd Legend al Teatro della Valle dei Templi

La data è quella del 21 luglio: i Pink Floyd Legend, band da 12 anni ormai sulle scene nazionali e non, con oltre 120mila paganti, con tanto di coro ed orchestra, sarà al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento. Lo spettacolo si divide in due parti: nella prima verranno proposti i classici della storica e tuttora amatissima band capeggiata da David Gilmour, nella seconda entrano in scena il coro e l'orchestra, composta da circa cento elementi a cui partecipano anche alcuni cori siciliani. Previsti diversi effetti speciali con la proiezione dei Pink Floyd, il pupazzo di Another Break in Tthe hall, alto tre metri e mezzo e il Maiale di Pig. I tagliandi sono già stati messi in prevendita su ticketone e Crea Il Sestante in via Platone 5 ad Agrigento.

Pubblicità

"Un evento a cui teniamo moltissimi - dice l'organizzatore Enzo Bellavia - che va ad arricchire il programma estivo dei grandi concerti alla Valle dei templi dopo due anni di stop causa pandemia. Abbiamo voluto inserire questo decimo appuntamento perché abbiamo colto l'entusiasmo di chi ce lo ha proposto".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA