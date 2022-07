Il cantautore riberese pubblica "Sotto il sole"

i chiama “Sotto il sole” il nuovo brano dell’estate 2022 di Nino Tortorici, conduttore radiofonico, cantante, attore e showman originario di Ribera. Come negli anni scorsi, Tortorici propone una nuova canzone mettendo al centro il tema dell’amore, dell’estate e della spensieratezza. Nino Tortorici è stato per oltre 10 anni animatore e dj nei villaggi turistici, prima di approdare in radio. Per quattro anni speaker dei programmi notturni di RTL 102.5, poi per altre cinque stagioni ha condotto la rubrica “Un siciliano a Roma” su Radio 2 Rai. Conduttore fuori dagli schemi, con un repertorio fatto di gag e personaggi e da sempre legatissimo alla sua terra, la Sicilia. In veste di cantante, Nino Tortorici ha inciso nel 2008 il suo primo disco “…Pira Puma Patate!!!”, lanciato tra gli altri da Fiorello nel programma “Viva Sdraio 2” su Radio 2 Rai, seguito da tanti altri successi. Negli ultimi anni è stato un apprezzato showman, con diversi ruoli nei programmi televisivi condotti da Paolo Bonolis sulle reti Mediaset.

