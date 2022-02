Il Cartello sociale all'Anas: “Intervenite sulla strada provinciale 32”

Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento, ovvero l’Ufficio Pastorale della Diocesi e i sindacati di Cgil, Cisl e Uil, con il sostegno dei sindaci agrigentini firmatari dello stesso intervento, sollecitano l’Anas a rimediare alle condizioni in cui versa la strada provinciale 32 che collega Cianciana e Ribera, al fine di ripristinare al più presto le condizioni per una normale e sicura mobilità. E aggiungono: “Occorre che gli Enti competenti riflettano sugli ormai ricorrenti dissesti alimentati anche dai cambiamenti climatici, che aggravano la precarietà delle infrastrutture viarie del territorio agrigentino. Aderiamo alla manifestazione popolare organizzata il prossimo 26 febbraio per sollecitare le autorità competenti ad intervenire con tempestività sulla strada provinciale 32”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA