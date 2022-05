Il Comune aderisce all'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Anche il Comune di Aragona ha aderito all’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Dallo scorso 27 aprile è attivo il servizio di richiesta di cambio di residenza o dimora dal portale ANPR, la banca dati nazionale del Ministero dell'Interno che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti. A darne notizia è il Sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, il quale specifica che i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: Anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia e stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile, contratto di convivenza.

Per accedere al portale www.anagrafenazionale.interno.it è necessaria la propria identità digitale e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA