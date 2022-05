Il Comune di Porto Empedocle chiude per Covid anche nella giornata di domani

Il Municipio di Porto Empedocle, in via Roma, è chiuso oggi e domani perché sono stati riscontrati casi di positività al covid. E’ stata già effettuata la sanificazione dei locali interessati. In una nota ufficiale si legge: “Adottando ulteriori misure per contenere il più possibile il diffondersi del coronavirus, e per una maggiore tutela dei coinvolti, gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico oggi e domani. Per urgenza, ai cittadini saranno comunque garantiti i servizi di Stato civile, Anagrafe e Protocollo, nonché di Polizia municipale, previo appuntamento telefonico al numero 0922 53 16 11”.

