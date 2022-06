Il comune rientra nel Consorzio turistico Valle dei templi

Il Comune di Porto Empedocle rientra nel Consorzio universitario di Agrigento e nel Distretto turistico Valle dei Templi. Al Consorzio universitario è stato debitore di 41.068 euro per contributi societari obbligatori e non versati dal 2013 al 2020, oltre interessi moratori. Tramite diverse compensazioni è stato raggiunto un accordo transattivo per 27.568 euro. Al Distretto Valle dei Templi il Comune empedoclino pagherà 10.371 euro come quote di contribuzione annuale non versate dal 2016 al 2020.

