Il dentista agrigentino, Marco Argento, premiato in Spagna

Il dentista agrigentino, Marco Argento, è il primo odontoiatra italiano ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del premio nazionale spagnolo “ConseJo General de Dentistas de Spagna 2020”, che ogni anno è assegnato per le ricerche nel settore. La cerimonia di premiazione, posticipata di un anno a causa della pandemia, si è svolta a Madrid in presenza delle maggiori autorità iberiche in tale ambito medico. Marco Argento è stato premiato per una ricercata intitolata: “Nuovo approccio nella modellazione del composito dentale nella pratica clinica attraverso una nuova concezione in stratificazione”, pubblicata sulla più rappresentativa rivista spagnola di odontoiatria, la Rcoe. Argento, per avere lavorato nella clinica odontoiatrica di Barcellona, ha l’iscrizione anche nell’albo professionale spagnolo.

